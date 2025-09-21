Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Pereira, "Başakşehir bizden daha üstün oynadı. İkinci yarıda ise gece ve gündüz kadar net farklar vardı. Ufak düzeltmelerle ikinci devrede daha üstün oynadık. İlk yarıya 1-0 geride girmeyi hak ettik. İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik. Attığımız golün yanı sıra 4 net pozisyonumuz vardı. Üç puanı alabilirdik ancak maalesef kazanamadık. Son bir haftada üçüncü maçımızı oynadık. Oyuncularım buna rağmen iyi iş çıkardılar. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu mantalitede devam etmemiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları 6 maçta 9 puan elde etmeleriyle ilgili de görüşlerini paylaşan Joao Pereira, "İyi bir başlangıç yaptık. Güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolda her maçta kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Süper Lig çok zor. İstikrarlı olmalıyız." diye konuştu.