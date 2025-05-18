Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser olduğu öğrenildi.
Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden'a kemiğe metastaz yapan (yayılan) "agresif bir prostat kanseri" teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, 82 yaşındaki Biden'a idrar semptomları yaşamasının ardından cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Ayrıca Biden ve ailesinin doktorlarla tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "Bu, hastalığın daha agresif bir formunu temsil etse de, kanserin hormon duyarlı olduğu görülmektedir. Bu da etkin bir tedavi yönetimini mümkün kılmaktadır" denildi.
SAĞLIK DURUMU TARTIŞILIYORDU
Joe Biden, 2021-2025 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürütmüş ve sağlık durumu görev süresi boyunca zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer almıştı.
Öte yandan Biden, 2020'deki seçimlerde seçildiği sırada başkanlığı kazanan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.
Ancak son seçimde 78 yaşındaki Donald Trump, Kamala Harris'i geçerek bu rekoru kırmıştı.