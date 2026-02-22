Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği son dönemde ABD ile İran arasındaki gerilimde farklı senaryolar ortaya atılmaya başlandı.

Uluslararası kamuoyunda Washington ile Tahran arasında savaşın müzakerelerle askıya alınabileceği ihtimali üzerinde durulurken eski CIA ajanı John Kiriakou'nun sözleri gündemi sarstı.

Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak çarpıcı bir iddia ortaya atan Kiriakou, ABD'nin İran'a yönelik adımlarının beklenenden daha hızlı atılabileceğini söyledi.

Kiriakou, Trump'ın İran'a balistik füze ve uranyum zenginleştirme programlarını durdurması için verdiği 10 günlük süreyi beklemeyeceğini ve operasyonun pazartesi ya da en geç salı günü hayata geçirileceğini öne sürdü.

48 SAAT SÜRE TANIDI

Öte yandan ABD merkezli Axios yayın kuruluşunun bugün üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran’ın önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda ABD’li müzakereciler yeni görüşmeler için hazır olacak.

Haberde, tarafların yeni tur görüşmeleri İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.