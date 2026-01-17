Bir dönem Fenerbaçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan futbolunda kriz yarattı.

Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus’un Al Hilal maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı.

Portekizli teknik direktör, Al Hilal maçının ardından yaptığı açıklamada "Al Hilal oyuncuları, lehlerine kararlar almak için hakeme baskı yapıyorlar. Maçları iyi yöneten deneyimli bir takım. Bu takımı ben kurdum ve neredeyse iki yıl boyunca benimle çalıştılar, bu yüzden bunu çok iyi biliyorum. Al Nassr, Al Hilal'in sahip olduğu siyasi etkiye sahip değil.” dedi.

6 AY CEZA ALABİLİR

Bu açıklamalarda sonrası Al Hilal harekete geçti. Kulüp yaptığı açıklamada Jesus'un bu sözleri üzerine adli makamlara başvuru yapıldığını duyurdu. Al Hilal yaptığı açıklamada " Suudi futbolu, büyük uluslararası yarışmalarla rekabet edebilecek düzeyde, dünyanın dört bir yanından yıldızları ve taraftarları kendine çeken bir spor haline gelmiştir. Bu açıklamalar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) düzeyinde sporun yüce hedefleriyle uyumlu değildir. Tüzüğünün ilkelerinden biri, futbolun tarafsızlığını, bütünlüğünün korunmasını ve rekabetin birliğini öngörmektedir. Al-Hilal Kulübü, kamuoyunu haksız yere kışkırtan ve Suudi spor projesine zarar veren bu açıklamalara karşı ilgili spor otoritelerinin uygun önlemleri alacağına inanıyoruz ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili makamlara resmi şikayette bulunma sürecinde olduğumuzu açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci Yaqoub Al Mutair'in ise "Al Hilal için, 'Bu kulüp devlet tarafından korunuyor' diyen Jorge Jesus'un men cezası söz konusu. Al Hilal'in şikayeti üzerine Jorge Jesus, 6 aya kadar uzaklaştırma cezası ve 300 bin riyal para cezasına çarptırılabilir!" açıklamasını yaptı.

'SÜPER LİG' SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de "Bana göre Süper Lig'in sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." sözleri ile gündem olmuştu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Temmuz 2023'te Al Hilal'in başına geçmişti. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, 70 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 2025 Mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Teknik adam Temmuz 2025'te ise Al-Nassr'ın başına geçmişti.