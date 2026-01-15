Beşiktaş'ın transferdeki sessizliği bozulmak üzere... Filip Jörgensen ile günler öncesinden anlaşan siyah-beyazlılar bir türlü Chelsea’nin inadını kıramıyordu. Kartal yoğun pazarlıklardan sonuç alamayınca Danimarkalı kaleci devreye girdi, kulübüne rest çekti. 23 yaşındaki file bekçisi, “Beni bırakın, Beşiktaş’a gitmek istiyorum” dedi.
İngilizler bu sözlerin üzerine pes etmek zorunda kaldı. Bolton’a kiraladığı genç kalecisi Teddy Sharman-Lowe’u geri çağıran Chelsea, Filip Jörgensen’in gidişine onay verecek. Geri sayıma geçen siyah-beyazlılar artık bu transfere yüzde 90 bitti gözüyle bakıyor. Sürecin 1-2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.