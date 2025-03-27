Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde antrenman yaptı. Çalışmalarda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

'FENERBAHÇE İLE OYNAMAK GURUR VERİCİ'

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Morais, her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Takım olarak gelişmeye devam ettiklerini vurgulayan Morais, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar karşılaştığımız takımlara kıyasla farklı hedefleri olan bir ekiple oynayacağız. Fenerbahçe, yüksek kaliteye sahip ve şampiyonluk için mücadele eden bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sahada ne olacağını göreceğiz. Ne kadar iyi olursak maçlardaki problemleri o kadar iyi çözeriz."

'BANA VERDİĞİ ŞANS SAYESİNDE BURALARA GELDİM'

Mourinho ile olan ilişkisine de değinen Portekizli teknik adam, eski hocasına övgüler yağdırdı:

"Mourinho ile çok yakın bir ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O, benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biri oldu. Bana verdiği şans sayesinde bugün buradayım. Ona karşı oynamak benim için her zaman gurur verici."