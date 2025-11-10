2024-2025 sezonuna Fenerbahçe'de başlayan 62 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Play-off eşleşmesinde Benfica'ya mağlup olurken, yönetimi hedef alan açıklamalarının ardından Fenerbahçe'den kovuldu.



Sarı-lacivertli takımla yolları ayırdıktan kısa bir süre sonra Benfica'nın yeni antrenörü olan Mourinho, üst üste başarısız sonuçlar alarak Portekizli taraftarların tepki odağı haline dönüştü.

90'DA YIKILDI, HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada da puan alamayarak 35. sıraya gerileyen Portekiz temsilcisini çalıştıran Mourinho, dün akşam oynanan lig karşılaşmasında da sahasında konuk ettiği Casa Pia'ya sürpriz şekilde puan bıraktı.



Casa Pia'nın 90+1'de gelen golü sonrası 2 puan kaybeden Jose Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından hakemlerin üzerine yürüdü.



CEZA ALMADAN KONUŞMAYA ÇALIŞIYORUM



Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.