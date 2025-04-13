Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi.

Maça etkisiz başladıklarını ifade eden Mourinho "Maçın başlarında, ilk 20-30 dakikada bizi Livakovic kurtardı ve hayati kurtarışlar yaptı. Sonrasında kontrolü ele almayı başardık. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum." dedi.

'EN-NESYRI GÜCÜNÜ KAZANIYOR'

Jose Mourinho, son haftalarda süresi azalan En-Nesyri için de konuşurken "En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PENALTI TEPKİSİ

Potansiyel olarak zor bir maç oynadıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourihno, "Hava şartları çok kötü değildi, iyi bir montunuz varsa çok sıkıntı olmuyordu. Oyuncular için de çok kötü, çok zorlayıcı değildi hava şartları ama zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda en iyi olduğumuz dönemde golü yedik, inanılmaz güzel bir şutla gelen harika bir gol attı. Rakibimiz 2-1'den sonra da maçı bitirecek fırsatlar yakaladı. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Özellikle bizim sol tarafımızdan ama 3-1’i ancak 90'ıncı dakikada bulabildik. Zor bir maçtı. İki tane iyi takımın karşılaşmış olduğu maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ama çok kötü bir VAR hakemi vardı. Çünkü Mert Müldür’e yapılan penaltı çok net bir penaltı. Ama bir kez daha söylüyorum galiba biz olunca kural farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

'AVANTAJ BİZDE DEĞİL'

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Ben buraya Temmuz ayının başında geldim ve nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Buradaki yatkınlıkları, buradaki işleyiş biçimlerini anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Bizim sezonun bu evresinde liderin üç puan gerisinde olmamız bizler için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar çünkü aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.