UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Portekizli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün salı ve Benfica maçlarından önce bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer olursa benim için sürpriz olur. Birisinden 'Evet bu transfer oldu' diye bir mesaj beklemiyorum. Kadromuza 1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Problem olmaz. Bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye sorarsanız, eksiklerimiz var ama yeni transfer olmazsa da bir sorun olmaz. Mental olarak 'Eksiğiz' diye düşünürsek maça odaklanamayız. Muhtemelen Benfica maçında da şu anki oyuncularımızla oynayacağız. Birlikte güçlü bir aileyiz. Temiz bir soyunma odamız var. Takımda birliktelik var."

Benfica eşleşmesi ile ilgili de konuşan Mourinho "Feyenoord'a karşı oynadık, şimdi de Benfica'ya karşı oynayacağız. Eminim ki Benfica da bizimle oynayacağı için mutlu değildir, onlar da Feyenoord'u tercih ederlerdi" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYAMAYACAK BİR TAKIM DEMEDİM"

Daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takımı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi takımı değil' derken, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bir takım demedim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak bir takım anlamında söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa bunu kimse yadırgamaz. Ama Avrupa Ligi'nde durum farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çeyrek finali penaltılarla kaçırmıştık. Şimdi bir sonraki turda önümüzde dev bir takım olacak. İkinci maç da Lizbon'da oynanacak. Hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkaralım."