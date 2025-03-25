Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna kattığı ancak istediği forma süresi bulamadığı için ayrılma karar alan Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi söz konusuydu.
Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transferinde olumlu bir ilerleme kaydedilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan flaş bir karar geldi. Son yaşanan sakatlıklardan sonra Mourinho, Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi.
Portekizli çalıştırıcının isteği sonrası Japonya'ya transferi iptal olan Cenk Tosun'un kadroda tutulmasına karar verildi. Mourinho'nun kalan maçlarda Cenk Tosun'dan daha fazla faydalanmayı düşündüğü öğrenildi.