Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamada transfer konusunda yönetime gönderme yaptı. Jose Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'TEMEL KONU ŞAMPİYONLAR LİGİ OLSAYDI...'

“Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum."

'İSMİNİ BİLE BİLMİYORUM'

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair yöneticinin verdiği demeçleri bilmiyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

'HİÇBİR YENİ OYUNCU OLMADI'

"Transfer piyasasına çok fazla karışmam. Elimdeki oyuncularla çalışıyorum. Zaten fark ettiğiniz gibi, Feyenoord maçı ile bugüne kadar elimizdeki bu iki kritik maç için kullanabileceğimiz hiçbir yeni oyuncu olmadı. Transfer edilen iki oyuncu ise play-off için kayıt penceresi kapandıktan sonra sözleşme imzaladı. Bu da zaten Benfica ile bu elemenin en önemli hedef olmadığını gösteriyor. Eğer öyle olsaydı, bu maç için bir oyuncu gelirdi."

Soru: "Geny Catamo, transfer listenizde yer alıyor mu?"

Cevap: "Bence hayır. Açıkçası bence hiçbir liste yok, hiçbir oyuncu da gelmeyecek. Bu bir çelişki olurdu. Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak için vardır. Hedefe ulaştıktan sonra oyuncu almak bir çelişki olur."