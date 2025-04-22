Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçında bütün kredisini tüketti.

Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışında geride kalmasının 1 numaralı sorumlusu olarak gösteriliyor. Camiada tutunacak dalı kalmadı. Taraftar ve futbolcuların ardından yöneticiler de desteğini çekti. Mourinho’nun kaderini Başkan Ali Koç belirleyecek.

Kulüp, 1 yıl daha sözleşmesi olan Portekizli teknik adam yeni sezona da devam edecekmiş gibi planlarını yapıyor. Hatta yeni sezon hazırlık kampı yapılacak yer de belirlenmiş durumda. Mourinho’nun 1 yıl daha sözleşmesinin olması ve gönderilmesi durumunda kendisine ödenecek ücret sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor. Jose kalabilir.

MOURINHO'NUN HATALARI

1- Bir türlü ideal stoper tandemini bulamadı. Formda Yusuf Akçiçek’i yedek kulübesine çekti..

2- 75 gün sonra sakatlıktan yeni çıkan ve maç eksiği olan Diego Carlos’u ilk 11’de oynattı.

3- Kayserispor maçında organize bir atak yoktu. Tek oyun planı Maximin’in hücumlarıydı.

4- Yerli oyuncularla anlaşamadı. Forma adaleti konusunda takım içerisinde güven zedelendi.

5- Bekler arkasına atılan toplarda boşluk verdi, çözüm üretemedi.