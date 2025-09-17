CNN Portekiz, birkaç hafta önce Fenerbahçe ile Benfica'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesini kaybeden ve sarı-lacivertli takımdan gönderilen Jose Mourinho'nun Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

KARABAĞ HEZİMETİ SONRASI SÜRPRİZ KARAR



Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Benfica, 3-2'lik beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Maçın ardından Bruno Lage ile yolların ayrılabileceği belirtilirken, Portekiz basınından olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI



CNN Portugal, mağlubiyet sonrası Benfica'nın Portekiz teknik adam Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



Fenerbahçe, 29 Ağustos'ta Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklarken, sezona sarı-lacivertli takımı çalıştırarak başlayan Portekizli teknik direktör, Benfica'ya Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde 1-0'lık sonuçla kaybederek turnuvanın dışında kalmıştı.