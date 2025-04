Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, son dönemde gündem olan psikolojik üstünlük konusu ile ilgili konuştu. Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Soru: "Bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?"

Jose Mourinho: "Sonucun ligi etkileyeceğini hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman liderdedir. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur."

'HAYALLERİ OLAN KONYASPOR'

"Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor, yarı finale çıkarak iyi iş yapacaktır. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak."