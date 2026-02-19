UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Real Madrid maçı, sahadaki futboldan çok yaşanan ırkçılık skandalıyla gündeme geldi. Maçtaki tek golü İspanyol devi adına kaydeden Brezilyalı Vinicius Junior, sevinç yaşadığı sırada Benficalı Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek hakemin yanına koştu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Prestianni, Vinicius hakkında "maymun" ifadesini kullandı.

"SİYAHLAR ÇILDIRMIŞ, ÖYLE DEĞİL Mİ!"

Vinicius Jr. ve Prestianni arasında yaşananlar dünya futbol gündemindeki tazeliğini korurken, konuya Fransız futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram da dahil oldu. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçtan sonra konunun ciddiyetinden uzak yaptığı açıklamalara adeta ateş püsküren Thuram, şöyle konuştu:

"Vinicius'un maruz kaldığı ırkçı saldırı onun davranışından değil, ten renginden kaynaklanıyordu. Okulda veya futbolda ırkçı saldırılara maruz kalan çocuklar kendi davranışlarının mı kurbanı? Hayır! Morinho, bunun Vinicius'un hatası olabileceğini, suçun kendisinde olduğunu ima ediyor. Bazı beyazların sahip olduğu üstünlük duygusu, kendilerini kurbanların yerine koymalarını engelliyor.

Daha fazla alçakgönüllülük gerekiyor. Oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebiliriz? Vinicius çıldırdı, hakaret uydurdu ve hakeme mi söyledi? Mbappe de bunu duydu ve o da mı çıldırdı? Siyahlar çıldırmış, öyle değil mi! Siyahlar paranoyaklar ve uyduruyorlar..."

"BEYAZ NARSİSİZMİ KOKUYOR!"

Oğulları şu anda İtalyan devleri Juventus ve Inter'de top koşturan Thuram, Mourinho'nun "Vinicius Junior'a kutlamanın daha farklı olması gerektiğini söyledim. Oynadığı her stadyumda her zaman bir şeyler oluyor" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sözlerinin niteliği, neden ilerleyemediğimizi çok iyi açıklıyor. Mourinho seçkin bir kariyere sahip, harika bir teknik direktörü. Birçok siyahi futbolcuyla da çalıştı ancak bu öncelikle ırkçı eylemin doğruluğunu sorgulamasına ve ikinci olarak da kurbanın kutlama şeklinden sorumlu olduğunu sorgulamasına engel olmuyor. Nasıl böyle şeyler söyleyebilir? Sen kimsin, Vinicius'un ne yapmaya hakkı olduğunu ve ne yapmaya hakkı olmadığına karar veriyorsun? Mourinho, bu yargı beyaz üstünlüğü ve narsisizm kokuyor..."