UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti.
2-1 kaydettiği ilk maçın rövanşına baskılı başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Youssef En-Nesyri ile ağları havalandırdı. Hücum pres sonrası topu kazanan Jhon Duıran, sol kanattan hareketlenen Sebastian Szymanski'yi gördü. Polonyalı futbolcunun pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
Ancak yardımcı hakem, bayrağını kaldırarak Youssef En-Nesyri'nin ofsaytta olduğunu işaret etti. Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelendiği dakikalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, pozisyonun ofsayt olmadığını işaret ederek sevincine devam etti.
Yumruğunu kaldırarak taraftarları da sevincine ortak etmeye çalışan Jose Mourinho, VAR incelemesi sonrası ofsayt kararının değişmemesi sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.