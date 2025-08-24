Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Jose Mourrinho, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Talisca ve Oğuz’un da performansları çok iyiydi ama bugün takım iyi bir performans gösterdi. Belki bu dediğime stüdyodaki ve sosyal medyadaki uzmanlar katılmayacak. Çünkü genelde benim görmediğim şeyleri görüyorlar. Bence bugün eksiksiz bir performans sergiledik ve hak ettiğimizden daha az bir skor oldu.

Çağlar ve İsmail çok çok iyi bir maç çıkardı. İsmail’e de geldiğinden beri en iyi maçını oynuyorsun dedim. Ki İsmail’in oyunu savaşmak ve top çalmaktır. Çok temiz paslar verdi ve oyunun yönünü de değiştirdi. İsmail’in göstermiş olduğumu performanstan dolayı çok mutluyum. İstatistiklere baktım Çağlar da girmiş olduğu bütün ikili mücadeleleri kazanmış. Onun için çok iyi bir istatistik bu. İlk yarı çok fazla alan bulup boş kaldı. İkisi de harikaydı.

Bugün 5-6 bile olabilirdi. Maçın ilk dakikasından itibaren dominant bir oyun sergiledik. Aslında ilk yarı biterken bile 3-4 olması gerekiyordu. Kocaelispor’un kalemizi bulan tek şutunda golü yedik. Bizim için devreye 1-1 girmek hayal kırıklığıydı. Çünkü maç boyunca çok üstündük. İkinci yarıda da maçı 4-5 yapabilirdik. Hak ettiğimizden daha az fark oldu."