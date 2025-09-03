Beşiktaşlı eski futbolcu Josef de Souza siyha beyazlı takıma geri dönebilir. Brezilyalı isim, Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile bugün yüz yüze bir görüşme yapacak. Yalçın’ın kabul etmesi durumunda Josef de Souza Beşiktaş’ın teknik heyetine katılacak ve Yalçın’ın yardımcılarından biri olacak.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük katkısı olan 36 yalındaki Brezilyalı oyuncu, 88 kez giydiği Beşiktaş formasıyla 9 gol attı ve 4'te asist yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Jose de Souza geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım." demişti.