Beşiktaş'ta Alanyaspor maçıyla göreve başlayan Sergen Yalçın'ın teknik ekibine siyah beyazlı takımda forma giymiş eski futbolculardan bazılarının dahil edileceği iddia edilmişti.

Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Josef de Souza'nın da adı yardımcı ekip için yer almıştı.

OLUMSUZ YANIT

36 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alamayacağını ifade etti.

Josef de Souza, yaptığı açıklamada "Bu sefer favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim. Sergen'e bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.