Başakşehir’i son dakika golüyle geçmeyi başaran Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı. Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.