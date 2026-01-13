Kredi kuruluşu JPMorgan, Aralık ayı sonuna kadar olan dönem için 14,7 milyar dolarlık düzeltilmiş net gelir açıkladı; bu da hisse başına 5,23 dolara denk geliyor. Beklentiler ise hisse başına 4,92 dolar düzeyindeydi.

Fakat, Goldman Sachs'tan Apple kredi kartı programının satın alınmasıyla ilgili olarak daha önce açıklanan 2,2 milyar dolarlık kredi rezervini hesaba kattığımızda , bankanın karı yüzde 7 azalarak 13 milyar dolara veya hisse başına 4,63 dolara geriledi.

Gelirler 46,77 milyar dolar olarak gerçekleşti; bu rakam Bloomberg'in 46,35 milyar dolarlık tahminlerinin üzerindeydi.

Wall Street'in bankacılık devleri, 2025 boyunca piyasa çalkantılarından destek alarak işlem getirilerini artırdı; birleşme ve devralmalardaki yenilenen artış ise yatırım bankacılığı ücretlerini destekledi.

Son çeyrek sonuçlarına doğru ilerlerken, en büyük Amerikan bankaları 2021 yılından beri en iyi yıllarını geçirmeye hazırlanıyordu.

Piyasa gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 8,2 milyar dolar oldu. JPMorgan'ın sabit gelir ve hisse senedi bölümleri de beklenenden yüksek getiri sağladı.

Fakat yatırım bankacılığı gelirleri, tüm ürünlerdeki ücretlerdeki düşüş nedeniyle yüzde 2 azalarak 2,6 milyar dolara geriledi.

CEO Jamie Dimon yaptığı açıklamada, sonuçların "güçlü bir uygulama, yıllarca süren yatırım, elverişli piyasa koşulları ve fazla sermayenin seçici bir şekilde kullanılmasının ürünü" olduğunu belirtti.

Dimon, genel olarak ABD ekonomisinin, devam eden tüketici harcamaları ve sağlıklı iş faaliyetleri sayesinde dirençli kaldığını da söyledi. Dimon aynı zamanda, işgücü piyasasında bir miktar yumuşama olmasına rağmen, koşulların kötüleşmediğini de ifade etti.

Devam eden mali teşvikler, Başkan Donald Trump döneminde bankacılık sektöründeki düzenlemelerin kaldırılmasının faydaları ve Federal Rezerv'in son dönemdeki faiz indirimleri sebebiyle bu ortamın "bir süre daha" sürebileceğini söyledi.

Dimon, "Ancak her zamanki gibi tetikteyiz ve piyasalar, karmaşık jeopolitik koşullar, yüksek enflasyon riski ve yüksek varlık fiyatları da dahil olmak üzere potansiyel tehlikeleri yeterince değerlendirmiyor gibi görünüyor," değerlendirmesinde bulundu.

JPMorgan , 2026 mali yılı için net faiz gelirinin yaklaşık 103 milyar dolar olacağını tahmin ediyor; bu rakam, 100,38 milyar dolarlık tahminin üzerinde oldu.