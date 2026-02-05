Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük bankası JPMorgan’ın başekonomisti Michael Feroli, aralık ayı istihdam raporunun iş gücü piyasasına ilişkin endişeleri hafiflettiğini ve işsizlik oranının yüzde 4,4’e gerilemesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirmesinin beklenmediğini ifade etti.

Banka, politika faizine yön veren fonlama faiz aralığının 2025 yılı boyunca yüzde 3,5–3,75 seviyesinde korunacağını öngördü. JPMorgan ayrıca 2027’nin üçüncü çeyreğinde 25 baz puanlık bir artışla üst bandın yüzde 4 seviyesine çıkarılacağını tahmin etti.

Feroli, iş gücü piyasasında yeniden belirgin bir zayıflama ya da enflasyonda daha hızlı bir düşüş yaşanması halinde Fed’in bu yıl içinde faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Ancak ikinci çeyrekte iş gücü piyasasında sıkılığın süreceğini ve dezenflasyon sürecinin yavaş ilerleyeceğini düşündüklerini kaydetti.

WARSH BAŞKAN OLDUKTAN SONRA ŞAHİN Mİ OLACAK?

Öte yandan Feroli, Kevin Warsh’ın bu yıl faiz indirimlerini savunabileceğini ancak zamanla daha şahin bir politika duruşuna yönelebileceğini öngördü. Warsh’ın Fed Başkanı olması durumunda, komiteyi faiz indirimi konusunda ikna etmesinin kolay olmayacağı da vurgulandı.

Fed bilançosunun küçültülmesi konusunda ise Warsh’ın etkili olabileceğini belirten Feroli, daha küçük bir bilanço büyüklüğünün faizleri düşüreceği görüşüne temkinli yaklaştı. Feroli, aksine bu sürecin uzun vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.