Beşiktaş'ın Göztepe'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Beninli futbolcu, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecine dair konuşan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. 'Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum.' dedim. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını anlatan Olaitan, "Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum." dedi.

Kendisini hırslı bir oyuncu olarak tanımlayan genç futbolcu, "Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz." ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmak için de sabırsız olduğunu belirtti.