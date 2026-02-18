Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan devi Juventus'u Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey'nin golleriyle 5-2 mağlup ederek tur anahtarını eline aldı, 25 Şubat'ta İtalya'da kapıyı açmayı bekliyor...

"JUVE İÇİN YOLUN SONU MU?"

Tüm dünyanın konuştuğu tarihi galibiyetin ardından Juventus efsanesi Alessandro Del Piero da değerlendirmelerde bulundu. Unutulmaz 10 numaranın sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

"Juve'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu bugün sona mı erdi?.. Belki de Juventus için haftada bir maç oynamak dünyanın sonu değildir. Her 3 günde bir iyi oynamak veya en iyi performansınızı sahaya yansıtmak zorunda olduğunuz maçlar oynayınca, bir takımın gerçek potansiyelini ve ulaşmak istediğiniz hedefi daha net görürsünüz.

"SAHADA EZİP GEÇTİLER"

Juventus sahaya maksimumunu vermezse, bugünkü gibi kaybetme riskini de göze almak zorunda kalır. Önemsiz hatalar yapma ve bunun bedelini ödeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sahada karakter göstermezseniz bugün olduğu gibi rakipleriniz sizi ezer geçer.

"GALATASARAY MÜKEMMELDİ"

Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Sane ve Icardi yedek olmasına rağmen kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergilediler. Juventus'tan açık ara daha iyi oynadılar. Osimhen ise pes etmeyen bir oyuncu. Varlığı bile korkutucu... Buz gibi, soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor..."