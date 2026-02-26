UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekibin ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısı kırmızı kartla başladı.
Dakikalar 49'u gösterirken sarı kartı bulunan Lloyd Kelly ile Barış Alper Yılmaz, hava topu mücadelesine çıktı. İki oyuncu yere basacakları sırada Kelly, Barış Alper'in bileğine bastı.
VAR'DAN UYARI GELDİ KARAR DEĞİŞTİ
Mücadelenin Portekizli hakemi Pinheiro, ikinci sarı kart ile Kelly'ye kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine Portekizli hakem, müdahaleyi ekrandan izlemeye gitti.
Lloyd Kelly, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. Kelly kartın iptal olmasını beklerken kırmızı kart görünce yoğun tepki gösterdi. Ancak mücadelenin hakem heyeti, pozisyonun sarı değil kırmızı kartla cezalandırılması yönündeki kararını yineleyince Juventus 10 kişi kaldı.