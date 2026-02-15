İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki dev maçta Inter, sahasında Juventus'u konuk etti. Inter karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Ligde lider durumda bulunan Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso kendi kalesine, 76. dakikada Francesco Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Juventus'un golleri ise 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dakikada Manuel Locatelli'den geldi. Juventus, Pierre Kalulu'nun 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu sonucun ardından lider Inter puanını 61'e yükseltirken Juventus 46 puanda kaldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.