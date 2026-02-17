UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray- Juventus eşleşmesi öncesi İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A devi Juventus, birkaç hafta önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile anlaştı. Torino ekibinin, Icardi için hazırladığı kontratta 2027 yılına kadar el sıkışıldığı dile getirildi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti ya da 10 gol barajının aşılması halinde 32 yaşındaki yıldıza yıllık 7 milyon Euro net maaş vereceği belirtildi.

'EVET' CEVABI YETMEDİ

İddiaya göre, Arjantinli yıldız sadece iki hafta önce Juventus’un teklifine "evet" demeye çok yakındı. Ancak transfer Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in vetosuna takıldı. Haberin detayında yaklaşan kulüp seçimleri öncesinde taraftarın sevgilisi olan Icardi’yi kaybetmeyi göze alamayan Özbek'in transferin önünü tamamen kapattığı iddia edildi.

İtalyan basını, Icardi ve Spalletti arasında gerginlik olduğunu da iddia etti. Gerginliğin kökeninde ise Wanda Nara’nın olduğu ve Appiano Gentile dönemindeki krizlerin hala unutulmadığı aktarıldı.