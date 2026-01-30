Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Giorgio Chiellini'nin Galatasaray ile eşleştikten sonraki surat ifadesi gündem oldu. Juventus'un yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Chiellini’nin açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız." açıklamasında bulundu.

2013 yılında Galatasaray'a kaybettikleri maç için de konuşan Chiellini, "2013 yılındaki Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray'a büyük saygımız var." diye konuştu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ve Juventus 11 Aralık 2013 tarihinde kar yağışından dolayı ertelenen ve ertesi gün devam eden Şampiyonlar Ligi grup müsabakasında karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılılar rakibini 85. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 mağlup etmişti.