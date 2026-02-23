Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Juventus’a konuk olacak. İlk maçı 5-2 kazanan sarı kırmızılılar Torino’da sürprize izin vermeyi İstanbul’a turla dönmeyi planlıyor.

İtalyan ekibi Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor. Como maçında bacağına darbe alan Kenan Yıldız'ın çarşamba günü Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Luciano Spalletti, Kenan'ı sahada görmek istiyor ancak pazar günü Roma ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi risk almak istemiyor.

Benzer bir durum Gleison Bremer için de geçerli. Bremer, oynanan ilk maçta sakatlanmıştı ve oyundan çıkmıştı. Oyuncunun sağ fleksör kasında aşırı yüklenmeden dolayı sakatlığı devam ediyor. Como maçını tribünden takip eden Bremer, takımın rejenerasyon çalışması yaptığı günde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bu iki oyuncunun yetişmemesi halinde Spalletti'nin Galatasaray karşısında üçlü savunmaya dönmesi bekleniyor.