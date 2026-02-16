Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk edecek.
Kritik karşılaşma öncesinde İtalyan ekibinde sakatlık krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılara konuk olacak Juventus, İstanbul deplasmanına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
ÜÇ EKSİK BİR ŞÜPHELİ
Galatasaray'ın rakibi Juventus'ta sakatlıkları süren Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, İstanbul'da forma giyemeyecek. Luciano Spalletti'nin ekibi, hücum hattındaki eksikler nedeniyle planlamasında değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Inter maçının kadrosunda yer almayan Khephren Thuram'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.
Juventus'ta kritik bir öneme sahip olan Fransız futbolcunun son antrenmandaki performansına göre karar verileceği aktarıldı.