Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı. Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

Di Marzio'nun haberine göre; Juventus'un iki önemli oyuncusu da iyileşti ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin hazır bulması halinde Kenan ve Bremen maça ilk 11'de başlayacak.

Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın cezalı olduğu Juventus'ta, Spalletti'nin ilk 11'ini yarına kadar netleştireceği belirtildi.