Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce'yi ağırladı. Allianz Stadium'da oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekip Lecce 45+2'de Lameck Banda ile bulduğu sürpriz golle öne geçti. Juventus ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada Weston Mckennie ile karşılık verdi. Mücadelenin kalan bölümünde galibiyet için bastıran Juventus'ta 90+4'te Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı şutta herkes 'gol' diye ayağa kalktı ancak top direkten oyun alanına döndü. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu. Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.