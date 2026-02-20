Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 5-2 yendiği Juventus, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre Siyah-Beyazlı ekip, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile anlaşma sağladı.

1 HAZİRAN'DA KENAN'IN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Habere göre 1 Haziran'da Roma'dan serbest kalacak olan 29 yaşındaki oyuncu, Juventus'a imza atarak milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı olacak.

Bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Zeki, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Juventus'a bedelsiz katılacak olan sağ bekin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 12 milyon euro...