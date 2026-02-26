İstanbul'daki ilk maçta Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray; İtalya'da uzatmalara giden maçta dev rakibine karşı 3-2 mağlubiyet alsa da toplamda 7-5'lik skorla tur atlayan taraf olmayı bildi. Son 16 turunda İngiltere'den Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek olan Sarı-Kırmızılılar, 27 Şubat Cuma günü belirlenecek olan rakibini beklemeye başladı.

TOPLAMDA 53.5 MİLYON EURO

Son 16 takım arasına girmeye hak kazanmasıyla birlikte 11 milyon euro alan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon toplamda kazandığı para 53.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-Kırmızılıların kazancı kalem kalem şöyle oldu:

Son 16 turu: 11 milyon euro

Ayak bastı parası: 18.62 milyon euro

Performans geliri: 7 milyon euro

Lig derecesi: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu ve UEFA katsayısı: 10.8 milyon euro

Play-Off turu: 1 milyon euro.