Serie A'nın 25. haftasında lider Inter, Juventus'u konuk etti. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-2 kazandı. Inter'in gollerini Cambiaso (kendi kalesine), Esposito ve Zielinski attı. Juventus'ta Cambiaso ve Locatelli ağları havalandırdı. Juventus'ta Kalulu, 42. dakikada kırmızı kart gördü. Lider Inter puanını 61 yaptı. Juventus ise 46 puanda kaldı.

HAKEMLERE BÜYÜK TEPKİ

Juventus'ta maç sonu hakemlere büyük tepki vardı. Juventus'un CEO'su Domenico Comelli soyunma odasına giderken hakemlerin üzerine yürüdü ve sert tepki gösterdi. Teknik direktör Luciano Spalletti araya girerek Comolli'yi içeri sokmaya çalıştı. Comolli, soyunma odası tüneli girişinde hakemlere "Oyunun kurallarını böyle bozuyorsunuz! Böyle bir şey yok! Kabul edilemez, İtalyan derbisini mahvettiniz!" şeklinde tepki gösterdi.

UTANÇ VERİCİ

Comolli maç sonu SKY'a yaptığı açıklamada "Bunun yaşanması utanç verici. Bu durum tüm dünyada görüldü. Bu münferit bir olay değil; sezon boyunca Juventus'un başına gelen hatalar zincirinin bir parçası. Böyle adaletsizlikleri kabul etmek çok zor. Az önce oyunculara iyi iş çıkardıklarını söyledim. Teknik direktörde, oyuncularda ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı var. Bu maçtan sonra futbol konuşmanın pek bir anlamı yok." dedi.