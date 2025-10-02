Çalışma ofisi haline getirilen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, Meclis açılışına neden katılmadıklarını açıkladı ve şu mesajları verdi:

“CHP ağır bir saldırı altında ve bu saldırının en önemli alanlarından bir tanesi İstanbul’daki CHP’nin kurumsal varlığı. Bütün planların boşa çıktığı bir süreci yaşadık. Yaptıkları her türlü taciz ve saldırı, yargı hukukundan geri dönüyor.

KİMSE BEKLEMESİN

CHP’ye saldırılar bir merkezden yönetilirken CHP gitsin ve yine Erdoğan’a makamından dolayı saygı mı göstersin? Meclis’te konuşmak bir meşruiyet gerektirir. Meşruiyet milletten alınır, Trump’tan alınmaz. Trump’tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zemininde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin.

Bu millet kavgayı sevmez. Ama insanların tapulu evine birileri zorla girmeye çalışırsa herkes evini, namusunu korur. Bizim burada namusumuza saldırdılar. İstanbul’un üyeleri, başta il başkanımız ve yöneticileri namuslarını korudular. Şu anda olmamız gereken yerdeyiz. Yarından itibaren arkadaşlarımız Meclis çalışmalarına devam edecek.

Fevkaladenin F’sini görmedik

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti için kullandığı, “Fevkaladenin fevkinde geçti” ifadesini de eleştirerek, şunları söyledi.

“Bizim bakanları kısa pantolonlu anaokulu çocuğu gibi dizmiş karşısına, ‘Akıllı çocuklar bunlar’ diye makara yapıyor. Sonuçta gazı satan ABD, alan biziz. Tavizleri veren biz, her şeyi alan ABD. Erdoğan ne diyordu: ‘Hamas bir kurtuluş örgütüdür.’ Şimdi alkışladığı planda; ‘Hamas, kayıtsız şartsız teslim olacak.’ Hani kurtuluş örgütüydü Hamas? O zaman sen Filistin’in kurtuluşu umudunu Trump’a verdin geldin. Türkiye’nin bir şey kazanmadığı bir süreç ‘fevkaladenin fevkinde’ ise bu Trump ağzıdır. Biz fevkaladenin F’sini göremedik.”

Bırak kaçsın, kurtulursun!

Özel, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını, kaçma şüphesi var diye tutuyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın. Sayın Erdoğan sen kurtulursun. Zaten senin korkun Ekrem İmamoğlu’nun burada kalması ve seni yenmesi” dedi. Özel, AKP’de görev alanların çoğunun bu süreçlerin partilerine zarar verdiğini gördüklerini söyledi.

Özel, üretim sürecine ilişkin tartışmaların yaşandığı KAAN’ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, projeye güvenini ve desteğini ifade etti. “1973’te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”