Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelen ve 3 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı nedeniyle tedavi görmesi için ihtiyacı olan tedavi ücretinin temin edilmesine destek amacıyla bağış kampanyası düzenlenen Kaan Ali Danaş bebek dün kalbi durarak yaşamını yitirmişti.

CAMİ AVLUSU KARIŞTI

Kaan Ali bebek bugün Bitez Adliye Camii’nde kılınan öğle namazının ardından düzenlenene cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncese belediye meclis üyeleri ile birlikte camiye gelen Bodrum belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve meclis üyelerine Kaan bebeğin yakınları “Bir bebeğe sahip çıkamadınız umut olamadınız” deyince gerginlik yaşandı. Mandalinci cevap vermeye kalkınca ortam gerildi cami avlusu karıştı. Cami avlusunda Kaan bebeğin yakınlarının Mandalinci’ye yönelik alkışlı protestosu devam edince Mandalinci camiden ayrılmak zorunda kaldı.

ANNE GÜNAY SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Tartışmayı gören anne Günay kendini yerden yere attı sinir krizleri geçirdi. Anne Danaş “Kanıma yakışmadı bu yakışmadı Kaanım böyle gitmemeliydi” feryatları yürekleri dağladı.

ANNE OĞLUNUN TABUTU BAŞINDAN AYRILAMADI

Anne Danaş oğlunun cenazesinin camiye getirilmesinin ardından tabutu başından dakikalarca ayrılamadı “Oğlum sekiz ay sein kucağımdan indirmedim ben, merak etme en kısa zamanda yanına geleceğim, seni yalnız bırakmayacağım. Boncuk boncuk bakıyordun şekerhharem ben nasuıl avunacğım şimdi nasıl avunaacğım” diye feryat etit. Anne Danaş yakınlarının desetği sayesinde ayakta durabildi.

Kaan Ali Danaş bebeğin cenazesi yaklaşık 1200 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’Nda toprağa verildi.