Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde New York'ta yaptığı açıklama ile 5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN'da kullanılacak motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu ve ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini belirtti.

Fidan'ın açıklamaları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, KAAN projesinde her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

'HÜRJET MOTORLARI İÇİN KONGRE ONAYI ALINDI'

ABD'den gelecek motorlara ilişkin tartışmalar devam ederken, ürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk yeni Hurjet eğitim uçakları için GE Aerospace F404 motorlarının satın alınmasına yönelik ABD Kongresi’nin onayının alındığını duyurdu.

KAAN MOTORLARI İÇİN İZİN BEKLENİYOR



Öztürk, Türkiye’nin KAAN savaş uçağı için planlanan GE'nin F110 motorlarına ilişkin kongre onayının hala beklemede olduğunu belirterek, şu anda motorlara ilişkin herhangi bir reddetme durumunun olmadığını vurguladı.