Komedyen Cem Yılmaz, Melis İşiten'in programında meslektaşı Kaan Sekban için, "Kaan Sekban, Harbiye'deki gösterisini onun için benim açmamı istemiş. Yapmadım.Yapmadığım için darılmış olabilir" ifadelerini kulllandı ve ortalık karıştı.

Kaan Sekban Instagram'da olayın aslını anlattı:

"Hahaha böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış. Ben 'gel benim açılış komedyenim ol' gibi bir şey demedim. Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem."

"O dönem aramız çok iyiydi gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek 'başlangıçta komik bi mizansen yapsak mı?' diye sormuştum. 'Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak?' demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu'ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık."

"Ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten'e de teessüflerimi iletiyorum. Şov dünyası bok gibi bir dünya arkadaşlar normal hayatlarınızın kıymetini bilin."

Sekban daha sonra bir açıklama daha yaptı:

"Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; kendini benden ve benim gibi 'yeni yetme' komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler haksızlıklar hukuksuzluklar adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin yüzde 1'ini çıkaracak cesarete sahip olur."