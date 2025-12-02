'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan oyuncu Kaan Taşaner'in sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Taşaner, "Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü kişiyi eğer doğru inşa edemiyorsa, ona doğru insan olmayı öğretemiyorsa, insan fark ettiği noktada anasını-babasını bile yok saymalı. Bunu 15-16 yaşında fark ettim. Baktım ki bana öğretisi yanlış, babamdır-annemdir diye de kimseyi bağrıma basamam. Kimse bunu yapmamalı.

Tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğlu olan Kaan Taşaner'in bu sözleri tartışma yarattı.