Bir süredir eşi ve oğlu Ardıç ile daha sakin bir hayat sürmek isteyen Urgacıoğlu, İstanbul'dan ayrılarak Muğla'nın Akyaka ilçesine yerleşti. Şehir hayatının stresini geride bırakan oyuncu, burada bağ-bahçe işlerine merak sardı ve tarımsal üretime başladı.

NAR VE HÜNNAP YETİŞTİRİYOR

Akyaka'daki bahçesinde nar ve hünnap yetiştiren Urgancıoğlu, zaman zaman oğlu Ardıç ile birlikte bahçede çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Doğal yaşam ve üretim odaklı bu yeni hayat tarzı, takipçilerinden de yoğun ilgi görüyor.

KİLOSU 100 TL'YE DAYANDI

Özellikle kış aylarının gözde meyvelerinden biri olan nar, 2025 Aralık itibarıyla pazarlarda kilosu yaklaşık 100 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Sağlıklı beslenmeye olan ilginin artması ve yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alması, nara olan talebi daha da yükseltiyor.

TALEP ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre nar; antioksidan özelliği, bağışıklık sistemini desteklemesi ve sofralara kattığı görsellik nedeniyle özellikle yıl sonuna doğru yoğun ilgi görüyor. Bu durum üreticiler için de kazançlı bir dönemin kapısını aralıyor.