İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi zabıta ekiplerinin yaşlı bir kadının küçük tezgahına el koyması tepki çekti. Geçim sıkıntısının can yaktığı, 70 yaşındaki emeklilerin bile çalışmak zorunda kaldığı bir dönemde, bir kadının balkabağı sattığı tezgahına el konulması sosyal medyada da gündem oldu.

Kullanıcılar “15 adet kabak satarak ayakta kalmaya çalışan bir kadının vergi kaçırmasının önüne geçildi. Ortada ne kayıt dışı ekonomi kaldı, ne de yoksulluk” yorumunu yaptı. Birçok kişi de “Gücünüz yoksul yurttaşlara yetiyor, oranın başkanının vicdanını sorgulamak gerek” dedi.

GÜCÜN ONA MI YETTİ?

Bir kullanıcı da “AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır... Soruyorum: Gücün ona mı yetiyor?” diyerek belediye başkanına yönelik paylaşımda bulundu.