İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu'nda 1 işçinin yaşamını yitirdiği iskele çökmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ve şirketin şantiye şefi O.Ç.'nin , "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklandıkları bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15/11/2025 günü saat 21:00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Kabataş İskelesi, M7 metro istasyonu inşaatında beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması neticesinde iskele üzerinde bulunan S.E, S.E, M.G ve C.G isimli işçilerin iskeleden düşerek yaralandıkları, olay sırasında yaralanan S.E'nin tedavi için kaldırılmış olduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ex olduğu, müşteki M.G'nin kemik kırığı oluşacak şekilde ve BTM ile iyileşemez şekilde, müşteki C.G'nin BTM ile iyileşebilir şekilde, müşteki S.E'nin kemik kırığı oluşacak, BTM ile iyileşemez ve hayati tehlike teşkil etmez şekilde yaralandığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16/11/2025 tarihli kusur raporuna göre meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç'nin ve aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu olduklarının, yine yaralanan müştekiler ile müteveffa S.E'nin tali kusurlu olduğunun tespit ve rapor edildiği, soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespiti yapılan taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç'nin ve aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç'nin mevcut dosya kapsamı, atılı suçun niteliği, tespiti yapılan kusur durumu gözetilerek tutuklanmaları istemiyle Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bilgilerinize arz olunur."

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İBB, Beyoğlu'nda 1 işçinin yaşamını yitirdiği iskele çökmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğünün meydana gelmediğini" belirtmişti. Belediyeden yapılan açıklamada; "Olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır" denilmişti.