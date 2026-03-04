Sosyal medyada hızla yayılan ve geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de Hacılar” ilahisi, Türkiye’de listelerin zirvesine yerleşirken dünya listelerinde de 9. sıraya kadar yükseldi.



''BEN DENK GELMEDİM''

Konuyla ilgili açıklama yapan Göksel, ilahiyle ilgili henüz karşılaşmadığını belirterek, “Ne söylesem yalan olur. Denk gelmedim. İlginç, enteresan bir konuymuş” ifadelerini kullandı.





''İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMUŞ''

İlahinin dünya listelerinde ilk 10’a girmesini değerlendiren Göksel, “Hoş bir şey. Bir ilahinin dünya listelerine girmesi olabilir. İnsanların kalbine dokunmuş. Bir şeyler hissettirmiş. Merak ettim, ben de dinleyeceğim” diye konuştu.

“Kabe’de Hacılar”ın kısa sürede milyonlarca paylaşım alması ve uluslararası listelerde üst sıralara yükselmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.