'Kâbe’de Hacılar Hu Der Allah' ilahisiyle kısa sürede şöhrete ulaşan Celal Karatüre'ye teklifler yağıyor. Ramazan ayı vesilesiyle de birçok kurum, dernek Karatüre'yi programlarına davet ediyor.

'300 BİN LİRADAN 800 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'

Gazeteci Adem Demir, Celal Karatüre'nin Ramazan ayında davet edildiği bir iftar programı için 300 bin lira istediğini yazdı.

Demir, Karatüre'nin, mekanda tanıtım programı için ise talep ettiği ücretin 800 bin liraya kadar kadar çıktığını aktardı.

'HER GÜN KÜLLİYEDEYİM'

'Bu rakamları ödeyen birçok yer olduğu da konuşuluyor' diyen Gazeteci Demir, devamında şu ifadeleri kullandı:

'Ücretsiz hiçbir etkinliğe katılmadığı, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı programlar için ise “Ne yapayım, ben her gün külliyedeyim.” dediği aktarılıyor. Ramazan, ilahiler ve bu ücretler… Siz ne düşünüyorsunuz?'