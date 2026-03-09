Son günlerde oldukça popüler olan Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi bu kez minik bir kız çocuğunun dansıyla gündeme geldi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Ağrı Taşlıçay Yukarı Düzmeydan Ortaokulu'nun bahçesinde öğrenciler tarafından 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi söylenildi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU DANS

Programı ailesiyle birlikte izlemek için okula gelen minik bir kız çocuğu ilahiyi duyunca dans etmeye başladı. Cep telefonuyla kaydedilen minik kızın dansı hem Türkiye'de hem de yabancı basında yoğun ilgi gördü.

'BİZ BU ÇOCUĞA NEYİ DAYATABİLİRİZ?'

Milyonların yüzünde tebessüm oluşturan görüntü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Bakan Tekin, "Ne dayatması? Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?" ifadelerini kullandı.