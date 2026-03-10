Ağrı’nın Yukarı Düzmeydan İlkokulu’nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, çevredeki ilahi sesine kendi dünyasındaki ritimle eşlik eden 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri, izleyen herkesi adeta büyülemişti. Sosyal medyada hızla yayılan ve merak uyandıran görüntüler üzerine konuşan aile, minik yavrularının dans etmeyi ve şarkı söylemeyi her şeyden çok sevdiğini ifade etti.
ÇOK BEĞENİ ALINCA VİDEOYU SİLME KARARI ALDILAR
Okul bahçesindeki etkinliği izlemeye geldikleri sırada, çocuğun duyduğu sese sadece çocuksu bir neşeyle karşılık verdiğini belirten ailesi, "Onun hayali gelecekte başarılı bir dansçı ve şarkıcı olmaktır. O an sadece kendini ritmin akışına bıraktı" açıklamasında bulundu. Annesi tarafından ortamın doğallığı ve çocuğun tatlı heyecanı nedeniyle paylaşılan videonun, kısa sürede gördüğü yoğun ilginin ardından aile kararıyla silindiği belirtildi.
T24'te yer alan detaylara göre, videonun çekildiği Yukarı Düzmeydan İlkokulu, ilahi eşliğinde dans eden çocuğun ailesinin açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin aile açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Dans eden miniğimiz 5 yaşındadır. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Hayali dansçı ve şarkıcı olmaktır. Onun için her şey ritimden ibarettir. Okulun Ramazan etkinliklerini izlemeye geldiğinde yalnızca kendini ritme kaptırmıştır. Annesi tarafından video ortamın güzelliği ve çocuğun tatlı hareketleri nedeniyle yüklendi. Kısa sürede çok sayıda beğeni alınca 3 saat içinde silinmiştir. Ancak kısa süre içinde başka hesap ve mecralarda fazlasıyla yayılmıştır. Paylaşılan hiçbir hesapla ilgisi yoktur. Bu konu özelinde kimseyle görüşülmemiştir. Dans eden çocuktan geleceğe, millî birlik ve beraberlik içinde umutlu bir ritim kalması dileğiyle…”