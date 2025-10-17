Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke’de inşa edilecek “King Salman Gate” (Kral Selman Kapısı) projesini duyurdu. Proje kapsamında Kabe’nin çevresi 12 milyon metrekarelik devasa bir inşaat alanına dönüştürülecek.

Mescid-i Haram’ın bitişiğinde planlanan proje; lüks oteller, ticaret merkezleri, konut alanları ve kültürel mekânlardan oluşacak. Proje tamamlandığında 900 bin kişilik ibadet kapasitesi sunulması ve 19 bin metrekarelik alanın restore edilmesi hedefleniyor. Söz konusu yapının 300 bin kişiye istihdam yaratacağı belirtildi.

Suudi yönetimi, projenin Mekke’yi “modern bir şehir” haline getirerek Mescid-i Haram’a ulaşımı kolaylaştıracağını ve hizmet kalitesini artıracağını savunuyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ancak projenin tanıtım görsellerinde Kabe’nin çevresinin lüks yapılar ve gökdelenlerle çevrili olması ve kutsal bölgenin yapı içinde kaybolması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı, projeyi “Kabe’nin kalbine hançer” olarak nitelendirirken, kutsal toprakların manevi atmosferinin zedeleneceği eleştirisinde bulundu.

Bazı yorumlarda ise, yüksek kulelerin ve gösterişli yapılarının hac ve umre ibadetine gelen Müslümanların dikkatini dağıtacağı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Umreye gitsem başımı kaldıramam. Kutsal mekâna odaklanmak yerine herkes fotoğraf çeker hale gelir.”

Kabe'nin çevresine planlanan projeye Türklerde sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir Türk kullanıcı paylaşılan videoyu alıntılıyarak "Adamlar bildiğiniz ibadet bölgesini turizm bölgesine çevirmişler. İşte yeni dünya düzeni merkezi Arabistan" şeklinde tepki gösterdi.