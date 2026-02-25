Son dönemde sosyal medya platformlarında, okul zil seslerinde ve hatta devletin zirvesine bile konu olan, "Kabe’de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendiren sanatçı Celal Karatüre Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Herkes birbirine 'Kim bu Celal Karatüre' diye sormaya başladı. İşte sosyal medyadaki izleri ile Karatüre...

Samsunlu Roman Genç Celal Karatüre’nin İlahi Yolculuğu: Arabeskten Tasavvufa

Samsun’da yaşayan Roman genç Celal Karatüre, gençlik yıllarında arabesk şarkılar seslendirirken hayatının yönünü değiştiren bir davet aldı. Mahalleden Muhammed isimli bir ağabeyinin çağrısıyla katıldığı bir buluşma, onun müzik serüveninde yeni bir kapı araladı.

Bendirle Tanıştığı Gün

Söz konusu buluşmada ilahiler okundu, bendirler çalındı. Ancak Celal Karatüre o gün söylenen eserlere eşlik edemedi. Çünkü henüz ilahi repertuvarına sahip değildi. Bu eksikliğini fark eden Muhammed ağabeyi, onu teşvik ederek bir bendir hediye etti.

Bu destekle birlikte Karatüre ilahiler öğrenmeye başladı ve müzik yolculuğunu farklı bir kulvara taşıdı.

Roman İlahi Grupları ve Menzil Tarikatı

İlahi okuyan Romanlar, kamuoyunun gündemine ilk kez Menzil tarikatı ile ilgili paylaşımlarla geldi. Arabesk şarkıları ve bilinen türküleri tarikat liderlerine uyarlayan Roman Menzil mensupları, çektikleri videoları YouTube üzerinden yayımlıyordu.

Celal Karatüre de bu Roman ilahi yorumcuları arasında yer aldı. Arabeskten ilahiye uzanan bu dönüşüm, onun müzik kariyerinde belirleyici bir adım oldu. Karatüre’nin daha geniş kesimlere hitap edebilmesi için sosyal medya hesaplarında bir "imaj çalışması" yürütüldüğü iddia edildi.

Menzil Paylaşımları Ortadan Kayboldu

Samsunlu Roman ilahi yorumcusu Celal Karatüre’nin sosyal medya hesaplarındaki değişim dikkat çekti. Geniş kitlelere ulaşmasının ardından, geçmişte Menzil tarikatı ile ilişkilendirilen paylaşımlarının dijital platformlardan silindiği görüldü.

Instagram’da Paylaşımlar 2023’ten Başlıyor

Yaklaşık bir buçuk milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabında içeriklerin yalnızca 2023 yılı ve sonrasını kapsadığı görüldü. Daha önceki yıllara ait herhangi bir paylaşımın bulunmaması dikkat çekti.

X ve YouTube Hesaplarında da İz Yok

2013 yılında açıldığı belirtilen X (eski adıyla Twitter) hesabında ise yalnızca birkaç paylaşım yer alıyor. Karatüre’nin YouTube kanalında da Menzil ile bağlantılı ilahilere rastlanmadı.

Sanatçının mevcut sosyal medya hesaplarının hiçbirinde “Menzil” adına yer verilmemesi, dijital geçmişine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Facebook paylaşımları da unutuldu

Karatüre'nin Menzil tarikatı ile bağlantısı olduğunu gösteren paylaşımlarının sosyal medya hesaplarından silindiği görüldü. Ancak Facebook hesabındaki eski gönderileri unutuldu.

MENZİL CEMAATİ İLE İŞ BİRLİĞİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Tezcan’ın, Karatüre’ye uyarıları sosyal medyada tartışma başlattı. Tartışmalar, sanatçının bağımsız kimliği ile dini aidiyeti üzerine farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu süreçte Karatüre, Abdurrahman Önül ile birlikte bir ilahi kaydı yayımladı. Önül’ün Menzil Cemaati ile bağlantılı bilinen bir isim olması, iş birliğinin dikkat çekmesine neden oldu.

"BU ÇOCUK BİR TARİKATÇI VE BU BİR TARİKAT TÜRKÜSÜ"

Sözcü TV'nin Kırmızı Beyaz programında konuşan Yılmaz Özdil, Karatüre ile ilgili dikkat çeken şu açıklamaları yaptı:

"Bu bir ilahi değil bu bir tarikat türküsü. Çok eğlenceli bir şey yapıyor ama buna ilahi dersek ilahi kavramına hakaret etmiş oluruz. Eğlenceli mi? evet. Ama bu çocuk bir tarikatçı ve bu bir tarikat türküsü."

Ayrıca sosyal medyada Karatüre'ye 'bu ilahi değil' 'her şeyin içini boşalttınız, şova döktünüz' yorumları yapıldı.