Çin Havayolları’na (Air China) ait CA139 sefer sayılı uçuş, Çin’den Kore’ye doğru rutin bir yolculuğa çıkmıştı. Ancak yolculuk esnasında kabin içinden yükselen duman, uçağı kısa süreli bir tehlike anına sürükledi. Yapılan incelemede, bir yolcunun el bagajında bulunan lityum pilli cihazın kendiliğinden alev aldığı belirlendi.

Kabin ekibi, yangına saniyeler içinde müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Yangın tüpleriyle yapılan hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliye edilirken yolcular arasında herhangi bir yaralanma ya da panik yaşanmadı.

Tedbir amaçlı olarak kaptan pilot, uçağın rotasını Şanghay Pudong Havalimanı’na çevirdi ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Olayın ardından Çin Sivil Havacılık Otoritesi (CAAC), lityum pilin neden alev aldığına dair teknik bir inceleme başlattı. Ayrıca, uçuş güvenliği protokollerinin güncellenmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Bu olay, uçak bagajlarında taşınan lityum pillerin potansiyel riskini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür pillerin yüksek ısıya ve basınç değişimlerine karşı hassas olduğunu, bu yüzden uçuş öncesi güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurguluyor.

Kısacası, uçağa binerken elektronik cihazlarınızı ya da yedek pillerinizi bavula değil, el bagajınıza koymanız hem sizin hem de diğer yolcuların güvenliği için büyük önem taşıyor.